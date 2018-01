Huchem-Stammeln - Europäischer Tennis-Wintermeister der U14 wird in Rurbenden ermittelt

Das Turnier geht von Donenrstag bis Sonntag

Zehn Länder schicken ihre besten U14-Spieler zum Turnier nach Huchem-Stammeln: Deutschland, Belgien, Bulgarien, Finnland, Großbritannien, Niederlande, Irland, Litauen, Slowenien, Luxemburg.

Die beiden Finalisten qualifizieren sich für die Endrunde der Europameisterschaft Mitte Februar in Tschechien.

Am Donnerstag startet ab 10.30 Uhr die Vorrunde. Die Eröffnungsfeier ist am Freitag ab 10 Uhr, die Spiele gehen bis etwa 18 Uhr. Am Sonntag, 15 Uhr, ist die Siegerehrung.