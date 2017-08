Düren/Hacksvik.

Für mich war es das erste Mal, dass ich die Wälder und Seen in Schweden hautnah erleben durfte. Im Rahmen der Ferienfreizeit für zwölf bis 16-Jährige bot das Thomas-Morus-Haus (TMH) in Düren eine Fahrt in den Süden dieses Landes an.