Gürzenich.

Wenn das nicht passte: Die Prinzengarde der Stadt Köln in ihren rot-weißen Uniformen besuchte die „Jüzzenije Plüme“, deren Gesellschaftsfarben ja auch Rot und Weiß sind. Und nachdem die Gardisten am Abend vorher das neue Kölner Dreigestirn zur Proklamation in den Kölner Gürzenich geleitet hatten, begrüßte sie „Plüme“-Ehrenpräsident Winni Schmitz schwungvoll im „echten Jüzzenich“.