Düren.

Man könnte sagen, die Kicker des Kinderheims St. Josef haben beim Fußballturnier des Bauvereins Düren ein stattliches Preisgeld in Höhe von 2500 Euro eingespielt. Das stimmt aber aus zwei Gründen nicht so ganz, denn erstens war das Team an dem Tag nach eigener Aussage „nicht so gut drauf“ und zweitens gab es dort keine Geldprämien.