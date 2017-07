Erfolg dank Crowdfunding: Das „HistoLab“ wird realisiert

Düren. Vor rund zwei Wochen startete das Projekt der „Düren Crowd“, das von den Stadtwerken Düren (SWD) ins Leben gerufen wurde. Bei der Spendensammelaktion im Internet kann jeder kreative Ideen und förderwürdige Projekt finanziell unterstützen, jedoch unter einer Bedingung: Sie müssen gemeinnützig sein.

Mehr zum Thema

Spenden ab einem Euro und auf Wunsch auch anonym sind auf der Plattform www.dueren-crowd.de möglich. Bei einem Besuch der Internetseite kann man sich über die Aktionen durch Textbeiträge, Fotos und Videos genau informieren. Ein Projekt, das dort beworben wurde, hat bereits seinen Wunschbetrag erreichen können: „HistoLab – Geschichte zum Anfassen“ des Trägervereins Stadtmuseum Düren hat bereits 3109 Euro der erhofften 3000 Euro und somit 104 Prozent erreicht – und das bereits fünf Tage vor dem Ende der Sammelaktion. 40 Unterstützer fand die Idee, im Stadtmuseum einen Museumsraum für Kinder zu gestalten, in dem sie mit allen Sinnen Geschichte erfahren sollen. Historische Kinderkleidung, eine Kaufladenecke und eine Hörkiste mit Geräuschen sollen ihnen den Alltag der Vergangenheit näherbringen. „Wir sind gerade dabei einen Fahrplan zu erstellen und die Aufgaben zu verteilen. Noch läuft das die Sammlung ja, aber wir sind parallel schon in den Startlöchern“, sagt Anne Krings vom Stadtmuseum. Im frühen Herbst soll das „HistoLab“ dann einsatzbereit sein.

Vier weitere Institutionen und Vereine werben momentan noch um Spender für ihr Projekt. In einem Zeitraum von maximal 60 Tagen kann über die Plattform Geld gesammelt werden. Dieses wird per Kreditkarte, Überweisung oder Vorkasse auf ein Treuhandkonto überwiesen.

Je nach der Höhe des gespendeten Betrags wird der Unterstützer mit kleinen Präsenten, Gutscheinen oder Gegenleistungen belohnt. Wenn die notwendige Projektsumme am Ende des Zeitraums zusammenkommt, wird das Geld an die Initiatoren überwiesen.

Doch es gibt für sie auch einen Haken: Kommt nicht die gesamte Summe zusammen, erhalten sie nichts, und die Spender bekommen automatisch ihr Geld zurück. Also müssen die Ideengeber ordentlich Werbung machen, um ihr Ziel zu erreichen. So wie die Sportfreunde 1919 Düren. „Wir haben sehr viel über Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht und über unsere Facebook-Seite. Fuat Kilic, der Trainer von Alemannia Aachen, und Alexander Conrad vom FSV Frankfurt haben in einem Video zu Spenden aufgerufen“, erzählt Kevin Teichmann von den Sportfreunden. Ziel des Vereins: Geld für Trikots, Trainingsanzüge, Kappen und Rucksäcke einnehmen, mit denen sie ihre A-Jugend ausstatten möchten.

Auf den Kleidungsstücken soll groß das Logo der DKSM, früher Deutsche Knochenmarkspenderdatei, prangen. So wollen die Freunde für das Thema sensibilisieren und die Zuschauer zum Nachdenken anregen. „Vor fast zwei Jahren habe ich mit einer Stammzellenspende ein Leben gerettet und in der Folge gemerkt, dass viel zu wenige Menschen wissen, was es damit auf sich hat und wie simpel es ist, sich typisieren zu lassen“, erklärt Teichmann die Intention der Idee.

Das Projekt der Sportfreunde ist das kostspieligste der fünf: 5036 Euro müssen bis zum 15. August zusammenkommen, damit es realisiert werden kann. „Wenn jeder nur einen Euro spendet, kommt man auch ans Ziel. Das ist das Gute an Schwarmfinanzierung“, ist er sich sicher. Von dem Geld sollen darüber hinaus Typisierungssets gekauft werden, um bei den Fußballspielen vor Ort Zuschauer auf Wunsch direkt typisieren zu können.

Für die drei anderen Projekte ist der Weg zu ihren Zielen noch etwas weiter als bei der Fußballmannschaft. Der Sammelaufruf für einen Stuntscooter-Contest, der bis zum 11. August 800 Euro bringen soll, hat erst 32 Prozent des nötigen Betrags zusammen; 21 Prozent wurden schon für der BKG Grieläächer 1931 eingenommen. 31 Unterstützer spendeten bereits 676 Euro. Bis zum 8. August ist noch Zeit, um insgesamt 3270 Euro zusammenzubekommen.

Mehr Zeit hat das Freiwilligenzentrum Düren mit ihrem Projekt „Dürener Ranzen“, nämlich bis zum 11. September. Einkommensschwachen Familien soll der kostengünstige Einkauf von Schulmaterial für Kinder ermöglicht werden. 5000 Euro Spenden sind dazu nötig; 360 Euro sind bereits eingezahlt worden. Ob neben dem Projekt „HistoLab“ auch die vier anderen Ideen realisiert werden können, steht also noch in den Sternen.