Mariaweiler - Erfolg beim Heimwettkampf für die Dürener Fechter

Mariaweiler.

Hochbetrieb herrschte am Wochenende in der Sporthalle der Gesamtschule in Mariaweiler, wo der Dürener Fechtclub die Landesmeisterschaften der A-Jugend, Junioren und Aktiven ausrichtete. Zwei Tage lang fochten 250 Athleten in 75 Mannschaften in den drei Waffengattungen Florett, Degen und Säbel.