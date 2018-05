Boich - Erdbeeren, schön wie aus dem Bilderbuch dank „Hummelexpress“

Boich.

Wenn Sie in diesen Tagen eine formschöne Erdbeere in den Händen halten und sie sich genüsslich in den Mund schieben, dann haben Sie diese schöne Frucht vermutlich einer Hummel zu verdanken – oder einem anderen emsigen Insekt. Vor allem bei den frühen Erdbeeren aus den Gewächstunneln sind die Hummeln von größter Bedeutung.