Ausstellung und Film zum Projekt

Vom 1. März bis zum 19. April ist die Wanderausstellung des „Life“-Projektes „Rur und Kall – Lebensräume im Fluss“ in der Landwirtschaftskammer Düren, Rütger-von-Scheven-Straße 44, zu besichtigen. Ausstellungstafeln zeigen verschiedene Lebensräume der Kall vom Quellgebiet in der Nähe von Konzen bis zu ihrer Mündung in die Rur in Zerkall. Bilder von Mühlkoppe und Blauschillerndem Feuerfalter sollen die Schutzwürdigkeit des europaweit bedeutsamen Fauna-Flora-Habitat-Gebietes (FFH-Gebiet) verdeutlichen.

Finanziert wird das Projekt von der EU, dem Land NRW, der Gemeinde Hürtgenwald, dem Kreis und der Städteregion Aachen.

Auf www.rurundkall.de gibt es einen 14-minütigen Film.