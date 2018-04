Düren - Entdeckungsreisen: Andantino-Konzert im Schloss Burgau

Düren. Die Konzertreihe Andantino – musikalische Entdeckerreisen ist nach gut drei Jahren nicht mehr aus Düren wegzudenken. Die Familienkonzerte am Sonntag erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Deshalb ist es umso schöner, dass nun am Sonntag, 22. April, ein Programm der Konzertreihe für Kinder von drei bis zehn Jahren aus dem Jahr 2015 als Wiederaufnahme auf der Bühne im Rittersaal auf Schloss Burgau zu sehen sein wird: Der kleine Andantino entdeckt „Das Leben am Seerosenteich“.

Dort ist im Frühling ganz schön was los! Im und am Teich gibt es ganz viel Musik zu entdecken. Neben David Schlünkes (Gitarre) und Anja Leu (Trompete) wird Judith Schaible an der Oboe zu hören sein. Es werden Werke unter anderem von Camille Saint Säens, Johannes Brahms, Georg Philipp Telemann und Edvard Grieg gespielt. Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit „Düren Kultur“ und mit Förderung der Bürgerstiftung Düren statt.

Eintrittskarten für die Familienkonzerte zum Preis von 5 Euro für Kinder und 10 Euro für Erwachsene sind im iPunkt am, Düren, Telefon 02421/25-2525 erhältlich. Wenige Restkarten gibt es an der Tageskasse auf Schloss Burgau. Interessierte Gruppen für das Kita- und Grundschulkonzert am Montag, 23. April, erhalten ebenfalls Karten im iPunkt.