Düren - „Emil und die Detektive“ mal anders

Düren.

Drei Männer in grauen Jogginganzügen rennen auf die Bühne und ziehen sich in einem Affenzahn um. Zunächst fragt sich der Zuschauer, was die Männer wohl vorhaben. Dann wird aber klar: Sie sind gerade aus der Justizvollzugsanstalt Aachen geflüchtet und möchten nun das Theaterstück „Emil und die Detektive“ rekonstruieren.