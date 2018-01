Düren - Eltern können ab Februar Kinder an Schulen der Stadt Düren anmelden

Düren. Das Schulverwaltungsamt der Stadt Düren gibt die Anmeldetermine zu den weiterführenden allgemeinbildenden Schulen in der Stadt bekannt.

An der Anne-Frank-Gesamtschule werden Anmeldungen am Freitag, 2. Februar, von 14 bis 17 Uhr angenommen, am Samstag, 3. Februar, von 9 bis 12 Uhr, am Montag, 5. Februar, von 8.30 bis 16 Uhr, am Dienstag, 6. Februar, von 14 bis 19 Uhr, am Mittwoch, 7. Februar, von 8.30 bis 16 Uhr, am Donnerstag, 8. Februar, von 8.30 bis 11.11 Uhr.

An der Heinrich-Böll-Gesamtschule können Kinder am Freitag, 2. Februar, von 13 bis 17 Uhr angemeldet werden, am Samstag, 3. Februar, von 9 bis 12 Uhr, am Montag, 5. Februar, am Dienstag, 6. Februar, und Mittwoch, 7. Februar, jeweils von 8.30 bis 16 Uhr sowie am Donnerstag, 8. Februar, von 8.30 bis 11.11 Uhr.

Die Aufnahme- und Ablehnungsentscheidungen für die beiden Gesamtschulen werden den Eltern bis Freitag, 16. Februar, bekanntgegeben.

Anmeldungen an den städtischen Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien sowie am Stiftischen Gymnasium sind von Montag, 19. Februar bis Freitag, 16. März möglich. Die Anmeldungen werden in den Schulsekretariaten an den Schultagen von 8 bis 13 Uhr entgegengenommen.

Mit dem Halbjahreszeugnis händigen die Dürener Grundschulen die notwendigen Anmeldevordrucke an die Schüler der vierten Klassen aus. Die Eltern werden gebeten, diese Vordrucke zur Anmeldung an der betreffenden Schule persönlich abzugeben. Darüber hinaus werden für die Anmeldung das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde und das letzte Zeugnis im Original sowie eine Kopie benötigt.

Des Weiteren werden die Eltern gebeten, ihren Personalausweis oder Reisepass vorzulegen. Mit der Anmeldung an einer bestimmten Schule verbindet sich kein Anspruch auf Aufnahme in die gewünschte Schule. In Informationsveranstaltungen informieren die weiterführenden Schulen die Eltern.