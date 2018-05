Gladbach - Eiserne Hochzeit mit acht Enkeln und vier Urenkeln

Gladbach. „Wir kennen uns schon aus Kindertagen und Schulzeit. Unsere Eltern waren befreundet; und so hat sich alles entwickelt“, sagen sie nach 65 Jahren Ehe. Arnold Klösgen und Ehefrau Margarete geborene Vostell feiern am 22. Mai in Gladbach ihre Eiserne Hochzeit.

Und (fast) so historisch wie die Ehe, aber noch viel älter, ist das Wohnhaus an der Petrus-straße. „Mein Elternhaus steht hier seit 1880“, sagt Margarete Klösgen voller Stolz.

„Damals wurde noch mit dem Fahrrad gefreit“, erinnert sich Arnold Klösgen an die Zeit, als die Reifen der Drahtesel zwischen Kelz und Gladbach heiß liefen. „Wann die Funken sprühten, wissen wir eigentlich gar nicht mehr“, sagen sie und erinnern sich an die Hochzeit, die am 22. Mai 1953 in Vettweiß stattfand. Von da an war Gladbach der Lebensmittelpunkt der Eheleute.

Vier Kinder wurden geboren; acht Enkel und vier Urenkel sind inzwischen dazu gekommen. Während Arnold Klösgen in der Landwirtschaft vor Ort arbeitete, war seine Ehefrau im Haushalt tätig. Zunächst bei einem Pfarrer und dann auf der Burg Müddersheim bei Baron von Geyr. „Und dann folgte meine schönste Zeit: 24 Jahre im Seniorenhaus St. Anna in Düren in der Hauswirtschaft“.

Aus dieser Zeit bestehen noch zahlreiche Kontakte. Und Erinnerungen. So an den verstorbenen Pfarrer Bernhard Gombert, der die Festmesse zur Goldhochzeit zelebrierte. „Ich war und bin aller Leute Oma“, freut sich Margarete Klösgen darüber, dass die Kinder eines am Tegernsee lebenden früheren Rechtsanwaltes aus Düren in ihrem Haus in Gladbach noch Zimmer haben.

Sie und eine große Bekanntenschar werden zur Eisernen Hochzeit kommen. Denn im Ort kennen alle die Klösgens, die sich in der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft engagierten und 1973 deren Königspaar waren.