Düren-Birkesdorf.

Trikots, Fahnen und schwarz-rot-goldene Kostüme schmückten am Karnevalsfreitag die Festhalle in Birkesdorf. Die „Bremsklötz“ hatten um Punkt 20:11 Uhr zur ersten WM-Party des Jahres geladen. Dem Motto entsprechend liefen die Sänger in voller Fußballmontur und nach anfänglichem Aufwärmen zum „Anpfiff“ auf die Bühne, die wie eine Art Boxring in der Mitte der Festhalle aufgebaut war.