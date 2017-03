Düren.

„Dieses Lied, das bin ich“, sagte Sabine Gerigk-Drees (49) über Justin Timberlakes Pop- und Tanzsong „Can’t Stop the Feeling“, den sie für den Einlass in den Theatersaal im Haus der Stadt gewählt hat. Und genau so ausgelassen wie die Tänzer im Video zu diesem Lied wirkt sie während des Konzertabends, den sie sich selbst zu ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum als Chorleiterin und Musikerin geschenkt hat.