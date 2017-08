Kreis Düren.

Klaus Schüller schaut an diesem Dienstagmorgen ganz entspannt auf den Strand. Die Sonne scheint von einem wolkenlosen Himmel, das Wasser im Dürener Badesee hat angenehme 22 Grad. Der letzte große Ansturm am Ende einer „mittelprächtigen Saison“ kann kommen. Mit etwa 60.000 Besuchern wird die Badesaison 2017 als eine durchschnittliche in die Geschichte an Dürens Adria eingehen.