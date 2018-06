Stockheim - Eine Jahrhundertealte Jesusfigur restauriert

Stockheim. Vor zwei Jahren hat die Stockheimer Interessengemeinschaft ein Wegkreuz komplett restauriert und den Platz um das Wegkreuz neu gestaltet. Bei der Demontage des Kreuzes selbst kam unter den Steinblockfundamenten eine jahrhundertealte Jesusfigur zum Vorschein, von der keiner etwas geahnt hatte.

Allerdings war die Statue in viele Einzelteile zerbrochen, so dass man diese nicht so einfach zusammensetzen konnte.

Interne Überlegungen

Nach einigen internen Überlegungen entstand der Plan, die Jesusfigur zu in ihrer Gänze restaurieren und in Stockheim auszustellen. In mehreren Gesprächen mit verschiedenen Fachfirmen wurde ein grober Kostenrahmen für das Gesamtvorhaben ermittelt. Zudem wurden für die Projektumsetzung Partner im Ort gesucht, die auch ein Interesse daran haben, die Figur für die Gegenwart und Zukunft zu erhalten.

Kriterien

Die Figur kann aufgrund stilgeschichtlicher Kriterien, insbesondere die Ausbildung des Lendentuches, in das 17. Jahrhundert datiert werden.

Die Restauration der etwa 400 Jahre alten Figur konnte nun von Dirk Hommelsheim durchgeführt und in mühevoller Detailarbeit auf dem Eichenkreuz wieder als ganze Einheit dargestellt werden.

Das Eichenkreuz mit der restaurierten Jesusfigur wird jetzt dauerhaft in der Stockheimer Pfarrkirche im Bogengang ausgestellt, und eine Infotafel informiert über den Hintergrund zu diesem Kreuz.

Wer Interesse an der Heimatgeschichte Stockheims hat, ist gerne eingeladen, die Themen mit aufzuarbeiten. Für viele Interessen findet sich das entsprechende Gebiet. Informationen unter 02421/5268200.