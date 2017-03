Düren.

Es ist ein leiser, geheimnisvoller, bedrückender Anfang. Nach und nach greifen alle Instrumente in die Erzählung ein, der Erzählung von der Begegnung des Menschen mit Gott am Tag des Übergangs vom irdischen Leben in ein erhofftes weiteres Leben. „Ewige Ruhe gib ihnen, Herr, und ewiges Licht leuchte ihnen.“