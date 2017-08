Düren.

Der Weg in die Ehe war mit Problemen gepflastert. Denn sie waren eines der ersten deutsch-belgischen Paare, die sich nach Kriegsende in Düren das Ja-Wort gaben. Aber die Schwierigkeiten haben die Verbindung nur stärker gemacht: Jean und Renate Homerin feiern am Montag, 21. August, ihre Diamantene Hochzeit.