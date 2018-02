Düren - Einbrecher flüchtete auf Fahrrad

Düren. Dank einer aufmerksamen Nachbarin fahndet die Dürener Polizei jetzt nach einem mutmaßlichen Einbrecher. Die Zeugin beobachtete am Samstag, wie eine verdächtige Person auf einem Fahrrad davonfuhr. Jetzt sucht die Polizei Hinweise auf die Identität des Mannes.

Demnach ereignete sich die Tat in der Niederauer Straße „Im Pützbroich“. Die Zeugin sah am Samstag gegen 16.30 Uhr einen unbekannten Mann, der in Abwesenheit der Bewohner aus dem Haus kam und eine Kiste trug. Er stieg auf ein blaues Herrenrad und radelte davon.

Die Frau ging derweil um das Gebäude und entdeckte eine eingeschlagene Fensterscheibe. Daraufhin rief sie die Polizei. Auch Spaziergänger, die auf dem an den „Im Pützbroich“ angrenzenden Weg in Richtung Wald gingen, begegneten dem Radfahrer und beschrieben ihn wie folgt: Eine männliche Person, zwischen 35 und 40 Jahre alt und von schlanker Statur sowie osteuropäischem Erscheinungsbild. Er hat ein auffällig schmales, eingefallenes, blasses Gesicht mit einer spitzen Nase. Bekleidet war er mit einer hellen Jeans, einem blauen Kapuzenpullover, flachen Turnschuhe, beides evtl. der Herstellermarke Puma.

Was der Täter entwendet hat, stand zurzeit der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise auf die Identität der Person werden an die Leitstelle der Polizei in Düren unter dem Polizeiruf 110 erbeten.