Ein Zähler reicht: Düren empfängt Beuel Von: kte

Letzte Aktualisierung: 20. Februar 2017, 13:44 Uhr

Düren. Am Dienstagabend empfangen die Dürener Badminton-Spieler den 1. BC Beuel. Ab 19 Uhr (Nelly-Pütz-Berufskolleg) heißt es in der Bundesliga dann Dritter gegen Fünfter. „Dieses Spiel hat Derby-Charakter für uns“, sagt Rolf Pütz, der sich auf das Aufeinandertreffen an der Zülpicher Straße freut.