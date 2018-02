Gürzenich - Ein neuer Festplatz am Haus für Gürzenich?

Gürzenich. Die Festplatz-Situation in Gürzenich ist seit Jahren angespannt. Das Areal an der Möschengasse darf eigentlich in den Wintermonaten nicht genutzt werden, die Karnevalisten werden dort bisher lediglich geduldet. Zudem gibt es keine Parkplätze und Anwohner aus dem angrenzenden Wohngebiet beschweren sich nach Angaben der CDU immer wieder über die Lärmbelastung.

Und weil die Vereine auf dem außerhalb des Ortes gelegenen Schützenplatz nur unter sehr hohen Auflagen und damit verbundenen Kosten feiern können, stellt die CDU-Stadtratsfraktion sich nun die Frage, ob nicht der unmittelbar am Haus für Gürzenich (HfG) gelegene Platz als neuer Festplatz hergerichtet werden kann. Ein entsprechender Antrag der CDU wurde in den Verkehrs- und Bauausschuss verwiesen.

Damit könnte das Vereinsleben in Gürzenich weiter zentriert werden, betont die CDU. Aktuell gehören dem Trägerverein Haus für Gürzenich 15 Vereine mit mehr als 4000 Mitgliedern an. Aus Sicht der CDU-Fraktion könnten alle Zeltveranstaltungen problemlos am HfG durchgeführt werden, allerdings müsste die Fläche neu gestaltet werden.