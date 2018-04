Details zu Krankheit

und Selbsthilfegruppe

Morbus Parkinson ist eine unheilbare, fortschreitende aber nicht tödliche Erkrankung des Nervensystems, die einen Dopamin-Mangel verursacht. Aufgrund der zwei häufigsten Symptome, dem Zittern und der Muskelsteifheit, wurde Parkinson auch als Schüttellähmung bezeichnet.

Die Selbsthilfegruppe trifft sich in Vettweiß am Dienstag, 24. April, und anschließend an jedem zweiten Montag im Monat von 16 bis 17.30 Uhr in der Adler-Apotheke, Gereonstraße 135. Sie richtet sich an Betroffene und Angehörige, die Teilnahme ist kostenlos. Infos auf www.parkisvettweiss.jimdo.com.