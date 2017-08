Viermal wird Louisa sich bei Karla melden

Der Internationale Friedensdienst ist vergleichbar mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr. Es gibt verschiedene Organisationen, die so einen Dienst anbieten. Nähere Informationen zum Angebot der Evangelischen Gemeinde zu Düren gibt es unter Telefon 02421/1880.

Paraguay hat rund sechs Millionen Einwohner, die Hauptstadt Asuncion etwas mehr als 500.000.

Louisa Romero Valle hat versprochen, sich während ihres Aufenthalts in Südamerika mindestens viermal bei Karla zu melden und zu erzählen, wie es ihr in Asuncion geht. Louisas Berichte werden dann in Auszügen auf dieser Seite veröffentlicht.