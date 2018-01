Düren - Ein Hauch von Broadway bald in Düren

Düren. Das Grenzlandtheater Aachen zeigt am Samstag, 27. Januar, um 20 Uhr „Irma la Douce“ im Theater Düren im Haus der Stadt. Das Musical von Marguerite Monnot und Alexandre Breffort begeisterte bei der Uraufführung 1956 das Publikum in Paris, kurz darauf im Londoner West End und schaffte dann – als eines der wenigen europäischen Musicals – den Sprung an den Broadway.

Weltweit bekannt wurde die Geschichte des französischen Freudenmädchens durch die Verfilmung von Billy Wilder mit Shirley MacLaine und Jack Lemmon. Der Polizist Nestor verliebt sich in einem Pariser Vergnügungsviertel in das Freudenmädchen Irma, die von ihren zahlreichen Verehrern „la Douce“ – die Süße – genannt wird. Die beiden ziehen zusammen und erleben eine Zeit voller Glück und Heiterkeit, bis Nestor seine Eifersucht auf Irmas Freier nicht mehr bändigen kann.

Er beschließt, als verkleideter und reicher Monsieur Oscar ihr Stammkunde zu werden, was ihm auch gelingt. Nur: Monsieur Oscar gewinnt Irmas Sympathie und Nestor wird eifersüchtig auf sich selbst. Wie in einem Wahn packt Nestor seine Oscar-Verkleidung zu einem Knäuel zusammen und wirft es in die Seine. Als an den folgenden Tagen Irmas reicher Verehrer ausbleibt, wird Nestor des Mordes an ihm verdächtigt.

Die Vorstellung des Musicals wird mit Hörbeschreibung für Sehbehinderte und Blinde angeboten. Tickets gibt es im iPunkt, Markt 6, sowie telefonisch unter Telefon 02421/252525, per E-Mail an theaterkasse@dueren.de oder auch im Internet unter www.theatertickets.dueren-kultur.de.