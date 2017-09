Düren.

„The Man in the Crowd“, das sind zwei Stimmen und zwei Gitarren. Vor zehn Jahren als Beatles Cover-Duo gegründet, haben Elmar Valter und Peter Bernards ihren puristischen Stil beibehalten, spielen aber seit nunmehr drei Jahren auch „unbeatled“ Stücke. Zu ihrem Geburtstagskonzert am Samstagabend im Komm-Kulturzentrum entstand ein Massenauflauf an treuen Fans, die das Jubiläum nicht verpassen wollten.