Düren/Santiago de Compostela.

Das letzte Mal, als Lars Vogt nicht an Musik gedacht hat, war am vergangenen Sonntag. Genauer gesagt am vergangenen Sonntag zwischen 15.30 und 17.25 Uhr. Vogt (47) ist bekennender Fan von Borussia Mönchengladbach und hat das Derby gegen den 1. FC Köln (und die herbe 1:2-Niederlage seines Vereins) via Internet verfolgt.