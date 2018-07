Kreuzau.

Calvin Cremers Medaille ist ziemlich groß – und ganz schön schwer. Für den 15-jährigen Schüler der Sekundarschule Kreuzau, der nach den Sommerferien in die neunte Klasse kommt, ist das aber kein Problem. Schließlich ist der Teenager gerade in Schwetzingen in Baden-Württemberg Europameister im „Kraftdreikampf“ geworden – und hat dabei noch mal eben einen neuen Deutschen, Europa- und Weltrekord aufgestellt.