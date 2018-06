Vossenack - Eifelverein bietet Seniorenwanderung an

Eifelverein bietet Seniorenwanderung an Letzte Aktualisierung: 13. Juni 2018, 12:01 Uhr

Vossenack. Seniorenwandern wird in vielen Ortsgruppen des Eifelvereins angeboten, so auch in Vossenack. Jeden zweiten Mittwoch treffen sich die Senioren zu einer Wanderung von rund fünf Kilometern Länge.