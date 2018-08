Langerwehe - Eifelmarkt rund um das Töpfereimuseum

Langerwehe. Am Sonntag, 9. September, erwartet die Besucher auf dem Eifelmarkt eine Veranstaltung mit besonderer Atmosphäre: Von 10 bis 18 Uhr sorgen Aussteller und ein interessantes Unterhaltungsprogramm rund um das Töpfereimuseum für einen Tag, der nach Aussagen der Veranstalter ein Vergnügen für die ganze Familie zu werden verspricht.

Mehr als 50 Aussteller aus der Eifel und den angrenzenden Regionen nehmen teil und gewähren Einblick in alte und neue Handwerks- und Haushaltstechniken wie Buttern, Löffelschnitzen, Klöppeln, Schmieden, Herstellen von Glasperlen oder Spinnen auf einem alten Spinnrad. Gefertigt aus einer Vielzahl an Materialien findet der Besucher auch Schmuckdesign, Textilkunst, Garten- und Raumdekoration, alles für den Hund und vieles mehr an kunsthandwerklichen Dingen. In diesem Jahr kommen einige neue Handwerke hinzu: Eine Drechslerin mit Holzobjekten, ein Tischler und Möbelkünstler sowie Möbel aus Beton werden den Markt bereichern. Besucher können sich an der Drehscheibe, beim Töpfern, Nistkästenbauen, Traktorfahren, Buttern oder Schmieden versuchen.

Kulinarisches wartet ebenfalls. Für eine außergewöhnliche Stimmung sorgt erstmalig die Band „Mr. Grant and his Booze Brothers“ mit Musik der 50er und 60er Jahre, Hillbilly und Country-Rock‘n‘Roll.