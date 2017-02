Düren.

Wenn Helmut Harperscheidt vom städtischen Amt für Gebäudemanagement erzählen soll, welche Projekte die Verwaltung in diesem Jahr realisieren will, rückt er mit einem riesigen Plan an. Jede einzelne Maßnahme ist penibel aufgeführt. Er kann nachschauen, in welchem Zeitrahmen das Projekt ansteht, wie viel Geld wann investiert werden muss.