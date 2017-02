Ehrenamtspreis für die „Ahle Schlupp“

Kreuzau.

Der Einladung in den Düsseldorfer Landtag sind die „Schluppe“ gerne gefolgt. In Würdigung und Anerkennung der karnevalistischen Brauchtumspflege in Nordrhein-Westfalen wurde die Karnevalsgesellschaft „Ahle Schlupp 1880 Kreuzau“ im Düsseldorfer Landtag mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet.