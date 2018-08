Düren - Ehemalige Bergrennstrecke ist keine Raserstrecke

Düren. Der Dürener Motorsport Club bringt den historischen Motorsport am Wochenende 8./9. September zurück in die Eifel. Auf der ehemaligen Bergrennstrecke, der jetzigen Panoramastraße zwischen Schmidt und Vossenack, findet die 8. DMC ADAC Bergprüfung statt.

Vor acht Jahren hat der DMC unter der Organisationsleitung von Eberhard Hess die alte Bergrennstrecke wieder belebt. 1974 fand dort das erste Bergrennen statt, ebenfalls ausgetragen vom Dürener Motorsport Club. Es gelingt dem DMC immer wieder, die hochkarätigen Rennfahrzeuge an den Start zu bringen, die auch schon vor 40 Jahren das Renngeschehen bestimmt haben.

Aber nicht nur die Autos sind von hoher Güte. Es finden sich auch immer wieder bekannte Motorsportgrößen ein, die aus der Motorsportgeschichte nicht wegzudenken sind. Für dieses Jahr haben sich folgende Rennlegenden und Ikonen vergangener Tage wieder angekündigt: Kurt Thiim (ehemaliger DTM-Pilot) und Jürgen Neuhaus (ehemaliger Porsche Rennfahrer).

Es werden historische Rennwagen der Marken BMW, Riley und Jaguar starten. Aber auch speziellere Fahrzeuge wie ein Lombardi Grand Prix BMT sowie Porsche 911 Carrera 2,7 Rallye werden zu sehen sein wie ein Audi 50 LS Gruppe 1 oder ein Toyota Celica RA 28 GT 2000.

Am Samstag erfolgt die technische Abnahme über den TÜV-Rheinland. Nach der Fahrerbesprechung beginnen die Trainingsläufe. Am Samstagabend findet im Festzelt das Abendessen statt. Hier können Gespräche geführt werden. Das Programm des Sonntags startet um 9 Uhr mit der Fahrerbesprechung. Danach beginnen die Wertungsläufe. Neben der Gesamtstrecke wird es auch – wie im vergangenem Jahr – eine Zwischenprüfung geben. Das heißt, auf dem ersten Kilometer der zu fahrenden Gesamtstrecke von insgesamt rund 2,75 Kilometern gilt es, eine genau abgemessene Teilstrecke von 100 Metern Länge in exakt 15 Sekunden zu durchfahren. Der Fahrer mit der geringsten Zeitabweichung – sowohl auf der Gesamtlänge als auch der Teilstrecke – kann sich Hoffnung auf den Klassensieg oder den Gesamtsieg machen.

Für die Besucher wird ein kostenfreier Shuttleservice eingerichtet, der sie von Vossenack bis zur Panoramakurve oder in das Fahrerlager bringt.