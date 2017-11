Kreis Düren - „Echte Fründe“ laden in den Advent ein

Kreis Düren. Zum fünften Mal in Folge laden die „Echte Fründe“ zur „Kölschen Adventzick“ in Kooperation mit fünf verschiedenen Gesellschaften ein.

Das Programm wird wiederum von musikalischen Gästen begleitet. Die „Echte Fründe“ wollen wieder ein adventliches, musikalisches Feuerwerk in einem ganz besonderen Lichtermeer entfachen.

Vom ersten Glockenschlag an nimmt die Band die Besucher mit auf eine musikalische Reise, in der Balladen, Reggae, Swing, Jazz, Gospel, heitere Klassiker, Chorale Lieder und Poppsongs die Vielfalt und Vielseitigkeit der fünf Musiker widergespiegelt. Begleitet wird die Band von drei Bläsern an Saxofon, Posaune und Trompete, der „Christmas Brass Band“.

Die Termine

Die Konzerte finden am Samstag, 2. Dezember, ab 18.30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in Bergstein statt, am Sonntag, 3. Dezember, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Urbanus in Winden, am Samstag, 9. Dezember, um 19 Uhr in der Bürgerhalle in Eggershein, am Samstag, 16. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Festhalle in Kreuzau und am Sonntag, 17. Dezember, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Andreas in Stockheim.

Eintrittskarten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen in den jeweiligen Orten sowie unter info@echtefruende.de erhältlich.