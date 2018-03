Heimbach - Earth Hour: Licht aus, Sterne gucken!

Earth Hour: Licht aus, Sterne gucken! Letzte Aktualisierung: 11. März 2018, 16:29 Uhr

Heimbach. Die Stadt Heimbach beteiligt sich auch in diesem Jahr am sogenannten Earth Day, 22. April, an der weltweiten Aktion, zwischen 20.30 und 21.30 Uhr für eine Stunde das Licht auszuschalten.