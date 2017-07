DZ-Sommertour: Leser können die „Eurofighter-City“ besuchen

Nörvenich. Es ist immer wieder ein spektakulärer Anblick. Kaum haben die Piloten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 31 „Boelcke“ auf dem Fliegerhorst Nörvenich vom Fluglotsen im Tower die Startfreigabe erhalten, sind sie auch schon in der Luft. Die DZ-Sommertour führt am 8. August auf den Fliegerhorst. 25 Leser können teilnehmen.

25 Plätze frei: Bewerbungen bis zum 31. Juli Haben wir Ihr Interesse geweckt? 25 Leser (ab 16 Jahren) können am Dienstag, 8. August, ab 11 Uhr den Fliegerhorst Nörvenich besuchen. Die Tour ist nicht barrierefrei. Teilnehmen können alle Inhaber unserer Aboplus-Karte. Richten Sie Ihre Bewerbung mit dem Stichwort „Fliegerhorst“ an: DZ-Redaktion, Pletzergasse 5, 52349 Düren, per Fax an 02421/2259140 oder per E-Mail. Einsendeschluss ist Montag, 31. Juli, 24 Uhr. Bei Postkarten gilt der Poststempel. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie allein oder zu zweit teilnehmen möchten, und notieren Sie neben Ihrer Telefon- auch Ihre Aboplus-Nummer. Bei mehr als 25 Bewerbungen entscheidet das Los. Die Teilnehmer werden benachrichtigt. Die Teilnahme findet auf eigene Gefahr statt, vom Bestehen einer privaten Haftpflichtversicherung gehen wir aus. Auch sollte zur eigenen Sicherheit eine Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung bestehen.

Binnen Sekunden beschleunigen die beiden Triebwerke das modernste Kampfflugzeug der Luftwaffe auf die Startgeschwindigkeit von 325 Stundenkilometern – auch ohne den noch beim Tornado erforderlichen Nachbrenner. Nach 700 bis 800 Metern ist der Kampfjet in der Luft, binnen 25 Minuten an der deutschen Nordseeküste. Wenn erforderlich, können die Piloten mit bis zu 315 Metern in der Sekunde nahezu senkrecht in den Nörvenicher Himmel steigen.

Abhängig vom aktuellen Flugplan können die Teilnehmer der DZ-Sommertour am Dienstag, 8. August, Starts oder Landungen der fliegenden Hightech-Computer, wie der Eurofighter auch genannt wird, live verfolgen. Aber nicht nur das: Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte und den Auftrag des Nörvenicher Geschwaders wird Oberstabsfeldwebel Thomas Hohlbein bei einer Rundfahrt über das weitläufige Gelände des Fliegerhorsts die verschiedenen Funktionsbereiche des Geschwaders erläutern, in die in den vergangenen Jahren zig Millionen Euro investiert wurden.

Höhepunkt der etwa dreieinhalbstündigen Tour ist neben dem hautnahen Miterleben des Flugbetriebs die Besichtigung des Eurofighters. Mit einem Vertreter der Wartungs- und Waffenstaffel wird Thomas Hohlbein das rund 100 Millionen Euro teure Waffensystem im Detail vorstellen – von der nicht nur für Laien immer wieder interessanten Bewaffnung, über die Triebwerke und die verschiedenen Bremstechniken bis zu den Flugeigenschaften. Abgerundet wird der Besuch mit einem Blick in die militärhistorische Sammlung des 1958 aufgestellten Geschwaders, in der unter anderem Schleudersitze und ein Tornado-Cockpit ausgestellt sind.