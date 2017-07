DZ-Sommertour bietet einen Blick hinter die Kulissen der Annakirmes

20 Plätze frei: Bewerbungen bis zum 24. Juli einreichen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 20 Leser (ab 16 Jahren) können am Mittwoch, 2. August, ab 11 Uhr drei Stunden einen Blick hinter die Kulissen der Annakirmes werfen. Die Tour ist nicht barrierefrei.

Teilnehmen können alle Inhaber unserer Aboplus-Karte. Richten Sie Ihre Bewerbung mit dem Stichwort „Annakirmes“ an: DZ-Redaktion, Pletzergasse 5, 52349 Düren, per Fax an 02421/2259140 oder per E-Mail. Einsendeschluss ist Montag, 24. Juli, 24 Uhr. Bei Postkarten gilt der Poststempel.

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie allein oder zu zweit teilnehmen möchten, und notieren Sie neben Ihrer Telefon- auch Ihre Aboplus-Nummer. Bei mehr als 20 Bewerbungen entscheidet das Los. Die Teilnehmer werden benachrichtigt.

Die Teilnahme findet auf eigene Gefahr statt, vom Bestehen einer privaten Haftpflichtversicherung gehen wir aus. Auch sollte zur eigenen Sicherheit eine Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung bestehen.