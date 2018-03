Birkesdorf.

Mit gut 8000 Einwohnern ist Birkesdorf der mit Abstand größte Dürener Stadtteil. Und er wird weiter wachsen. In den kommenden Jahren entsteht am westlichen Rand, zwischen Zur Kesselkaul und B56, in zwei Abschnitten der „Wohnpark Birkesdorf“, der einmal mehr als 500 neue Einwohner beheimaten wird.