Düren.

Es ist ohne Zweifel eines der ältesten familiengeführten Einzelhandelsgeschäfte in Düren: Gottschalk an der Zehnthofstraße. 1901 hat Carl Gottschalk den Laden, damals noch an der Bonner Straße, gegründet. Handarbeitswaren und hochwertige Mode waren bis heute immer im Angebot.