Dürener Teams sind beim DanaCup erfolgreich

Düren. Die B11 des Dürener Vereins „Play it Juniors“ (Jahrgang 2006) hat beim DanaCup in Hjorring ihre bisherigen Spiele eindrucksvoll gewonnen: 5:2 gegen Bjarg IL (Norwegen), 15:1 gegen Ballkani FC (Kosovo) und gegen Lundergard (Dänemark) 6:0.

Dadurch zieht die Mannschaft souverän als Gruppenerster ins 16tel-Finale ein, das sie heute Mittag bestreitet. Die B12-Mannschaft (Jahrgang 2005) hat dagegen zweimal unglücklich verloren. Sie unterlag B36 Torshavn. Das Team von den Faröern siegte 2:0. Mit 2:1 bezwangen die norwegischen Nachwuchs-Fußballer von Teie IF die Dürener, die am Mittwochabend um den dritten Platz in ihrer Gruppe spielten.

Erfolgreich endete der erste Turniertag im dänischen Norden für die Kicker des FC Düren-Niederau. Mit zwölf Siegen und einem Unentschieden legten sich die Fußballtalente schlafen. 62 Tore schossen die Niederauer, nur zwei Treffer kassierten sie.

Die B17 spielte zum Auftakt remis, kam am Mittwoch aber in ihrem zweiten Spiel zu einem 3:0 über Jammerbugt. Allerdings wurde die Freude getrübt, denn Niederaus Torhüter wurde bei einer Abwehraktion gegen einen Stürmer der dänischen Mannschaft so schwer verletzt, dass er mit einem doppelten Kieferbruch und einer schweren Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die B16 des FCN kam Mittwoch zu einem 5:0 über Lura IL aus Norwegen, die U14 trennte sich 1:1 von Randesund IL (Norwegen), während die U13 10:0 über Oyestadt FB (Norwegen) siegte.

Stand gestern Nachmittag hatten fünf Niederauer Mannschaften die nächste Runde erreicht.