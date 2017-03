Düren.

Sein erster Saisonhöhepunkt ist die Halbmarathon-DM in zwei Wochen in Hannover. Da kam dem Erftstädter Maciek Miereczko der 32. Dürener Stadtlauf gerade recht. Zunächst testete der 36-Jährige im Fünf-Kilometer-Lauf seine Form und stellte in 15:35 Minuten prompt einen neuen Streckenrekord auf.