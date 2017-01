Düren/Köln.

Der Kölner Tatort mit Klaus Behrendt und Dietmar Bär gehört im deutschen Fernsehen wohl zu den beliebtesten Krimiserien überhaupt. Der aus Düren stammende und in Köln lebende Musiker und Komponist Olaf Didolff (45) hat für die neue Folge der Kultreihe mit dem Titel „Wacht am Rhein“, die am Sonntag in der ARD ab 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, die gesamte Filmmusik beigesteuert.