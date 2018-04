Jinhua/Düren - Dürener Schüler zurück vom „Abenteuer China“

Jinhua/Düren. Etwas erschöpft wegen der mehr als 20 Stunden langen Reise, aber mit vielen bleibenden Eindrücken von einer nun nicht mehr ganz so fremden Kultur sind 34 Schüler des Stiftischen Gymnasiums und des Gymnasiums am Wirteltor mit drei Lehrern von einer 14-tägigen Reise in die chinesische Partnerstadt Jinhua zurückgekehrt.

Mehr zum Thema

Mit dem Partnerschaftsverein Düren-Jinhua hatten die beiden Schulen die zweite Fahrt Dürener Schüler in das „Reich der Mitte“ organisiert und dort die Jinhua Foreign Language School, die Partnerschule beider Dürener Einrichtungen, besucht. Bereits einen Monat zuvor waren chinesische Schüler in Düren gewesen.

Schon ein knappes Jahr vor Reisebeginn begannen die Vorbereitungen für das „Abenteuer China“. Gemeinsam wurde mit den Lehrern Beate Kahlen und Günter Bünten vom Stiftischen Gymnasium sowie Daniela Terhorst vom Wirteltor-Gymnasium ein Besuchsprogramm entwickelt, das Schwerpunkte im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Düren und Jinhua setzte und den teilnehmenden Schülern die chinesische Lebensweise und Kultur näherbringen sollte.

In mehreren Vorbereitungstreffen hatten die Schüler erste Sprachkenntnisse und einen kleinen Wortschatz erarbeitet, den sie dann in China erprobten. Die Besonderheiten im ganz anderen Kulturkreis Chinas wurden in Seminarnachmittagen besprochen und mit einem Sinologen vertieft.

Helmut Göddertz, Partnerschaftsbeauftragter der Stadt Düren für Jinhua und Vorsitzender des Partnerschaftsvereins, begleitete alle Treffen und reiste als „China-Fachmann“ ebenso mit wie Muttersprachlerin Ying Wu Duan, die vor Ort als Übersetzerin für die Gruppe tätig war.

Land und Leute kennenlernen

In der chinesischen Partnerstadt waren die Jugendlichen aus der Jahrgangsstufe 11 eine Woche in Gastfamilien untergebracht. Eine gute Möglichkeit, Land und Leute im Alltag kennen zu lernen. Darüber hinaus nahmen sie am Unterricht der Foreign Language School teil. Dort gab es unter anderem eine Einweisung in chinesische Kalligraphie, Tai Chi und der Scherenschnittkunst. Auch der Besuch des weltgrößten Messezentrums für Gebrauchsgüter in Yiwu stand auf dem Programm. In der mit rund 22.000 Studenten größten Universität der Stadt, der Zhejiang Normal University Jinhua, konnten sich die deutschen Schüler über ein Studium in China informieren.

Im zweiten Teil der Studienfahrt besuchte die Gruppe dann die Metropolen Hangzhou und Shanghai. Beeindruckend dabei war für die jungen Gäste besonders die Besichtigung des größten Tiefseehafens der Welt in Shanghai mit dem riesigen Containerlager. Mehr über Chinas neue Rolle als High-Tech-Nation erfuhren die Schüler bei einem Besuch der Firma „Microport“, einem weltweit tätigen Unternehmen für medizinische Produkte.