Weitere Informationen auf Ausbildungsbörse

„Komm-auf-Tour“-Teilnehmer, und nicht nur die, können am Freitag, 15. Juni, auf der Ausbildungsbörse in der Arena Kreis Düren mehr über ihre Traumberufe und Wunschstellen erfahren. Wer darüber hinaus mal ein „offenes Ohr“ braucht und das Gefühl hat, sich mit einer neutralen Ansprechperson austauschen zu wollen, kann sich telefonisch an „Jugend stärken im Quartier“ (JUST), Josef-Schregel-Straße 40, Telefon 02421/4965241 wenden.