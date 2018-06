Tanzvorführung beim nächsten Schlemmermarkt

Der Schlemmermarkt wird in den kommenden Monaten noch viermal stattfinden und zwar immer am zweiten Mittwoch im Monat von 12 bis 22 Uhr. Der nächste Schlemmermarkt findet am Mittwoch, 11. Juli, statt. Dann wird im Rahmen des Marktes auch eine Tanzvorführung der Compagnie Irene K. gezeigt. Danach wird entschieden, ob und wie die Veranstaltung fortgesetzt wird.

Ein Großteil der Marktbeschicker wird im Juli wieder dabei sein, es wird aber auch neue Leckereien geben.