Düren - Dürener Prinzengarde feiert seine beiden neuen Ehrenoffiziere

Düren. Seit 1972 nimmt die Prinzengarde Düren verdiente Frauen und Männer in das Corps der Ehrenoffiziere auf. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Marlene Oepen und Jochen Ercken. Der Dürener Steuerberater Jochen Ercken gehört seit fast 30 Jahren zum Verein.

Er ist im erweiterten Vorstand und als Vize-Präsident eine feste Institution. Vor 50 Jahren fuhr Marlene Oepen als erste Prinzgemahlin an der Seite ihres Ehemannes Konrad I. beim Orchideensonntag auf einem Festwagen durch die Dürener Innenstadt. In ihrer langjährigen Vereinszugehörigkeit engagiert sich Marlene Oepen in der Kinder- und Jugendarbeit und war Mitglied im ersten Damenelferrat der Gesellschaft.

Als Überraschung hatten die beiden Ehrenoffiziere die Rhythmusgruppe „Eijefaasdouedängeler“ aus Ediger-Ellen an der Mosel anreisen lassen. Die Winzertruppe machte mit ausgedienten Fassdauben und Holzklöppeln mitreißende Musik. Anschließend begeisterte Nachwuchssänger Peter Prumbach das Publikum mal kölsch, mal rockig.

Mit einem Pfiff auf seiner Trillerpfeife rief der Kommandant der Prinzengarde, Jörg Kleinschmidt, das „Kleine Corps“ und den Vorstand zum traditionellen Corpsappell zusammen. Begleitet von den Klängen des Tambourcorps Einigkeit Birkesdorf marschierten die Kleinsten des grün-weißen Gardecorps auf die Bühne im festlich geschmückten Winkelsaal von Schloss Burgau. Mit der Vorstellung ihrer neuen Sessionstänze versetzten die Pänz der Mini-, Jugend- und Juniorengarde sowie das Juniorenmariechen Emily Krings die Zuschauer schnell in Feierlaune. Mit dem Sessionsorden unter dem Motto „Vür 11 Johr jeng et loss, jetzt wibbelt der janze Tross“ erinnert die Prinzengarde an die Gründung des Herrentanz-Corps bestehend aus den Gardisten und Offizieren des „Großen Corps“.

Kölner Prinzengarde zu Besuch

Neu-Präsident Lothar Claßen führte durch das Programm und begrüßte das ehemalige Prinzenpaar Michael I. und Renate I. (Linn). Auch die Prinzengarde zu Köln machte den Dürener Stadtgardisten ihre Aufwartung, ebenso die „Eueme Trööte“ aus Euskirchen sowie die „KaGeHei“ aus Heistern. Aus der Zunft der Büttenredner war Jörg Albrecht aus Köln angereist und erinnerte mit seiner Rede als „Enne Dürener Jong“ an seine eigentlichen Wurzeln.

Mit großem Gefolge, an der Spitze Festkomiteepräsident Peter Schmitz, machte das Dürener Prinzenpaar Jürgen I. und Melanie I. (Außem) Station im Winkelsaal. Den Abschluss des bunten Abends bildete traditionell der große Uniformappell mit dem Generalfeldmarschall Konrad Oepen. Aktivengarde, Mariechen und Herrentanz-corps zeigten zum Ausklang der närrischen Veranstaltung ihre neuen Sessionstänze.

Für die 49. Herrensitzung am Sonntag, 4. Februar, ab13 Uhr im Haus der Stadt sind noch wenige Restkarten bei der Agentur Schiffer des Medienhauses Aachen erhältlich.