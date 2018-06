Kufferath - Dürener Mundart als Zeichen der Heimatliebe

Kufferath.

„Futzluus“ ist nicht nur ein neuer Titel aus dem aktuellen „Schweess-Fööss“-Programm, sondern weist auch auf eine Besonderheit des nächsten Konzerttermins hin, der ist nämlich „für lau“, sprich ohne Eintritt. In der Hoffnung auf gutes Wetter treten die „Schweess Fööss“ am Sonntagnachmittag, 01. Juli, um 16.00 Uhr, auf dem Friesenhof in Düren-Kufferath auf.