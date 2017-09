Mariaweiler.

Wissen Sie, was ein Tintenstrahldrucker, der Fifa-Hauptsitz in Zürich und kristallklares Bier gemeinsam haben? Alle drei profitieren von der Firma GKD – Gebrüder Kufferath AG aus Mariaweiler. Das weltweit agierende Unternehmen, das vor fast 100 Jahren in einer Drahtweberei seinen Ursprung hatte, hat sich die Schlagworte Sauberkeit, Sicherheit und Gesundheit auf die Fahnen geschrieben.