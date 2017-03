„Im Namen meiner Tochter“ auf Schloss Burgau

Im Rahmen der Kulturtage des Lions-Clubs „Düren-Marcodurum“ wird am Samstag, 1. April, auf Schloss Burgau der Film „Im Namen meiner Tochter“ gezeigt, bei dem Gudo Hoegel Hauptdarsteller Daniel Auteuil seine Stimme gibt.

Der Film basiert auf einer wahren Geschichte. André Bamberskis 14-jährige Tochter ist in den Ferien, die sie mit ihrer Mutter und deren Freund am Bodensee verbracht hat, gestorben. Bamberski ist von der Schuld des neuen Partners seiner Ex-Frau überzeugt und will ihn als Täter entlarven.

Der Abend auf Schloss Burgau beginnt um 19 Uhr, Gudo Hoegel wird vor der Filmvorführung von seinem Beruf als Synchronsprecher erzählen.

Mehr Infos: www.lions-club-marcodurum.de