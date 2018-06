Düren.

Marianne Pfeiffers Inspiration ist die Natur. Mit Aquarellfarben bringt die Hobbykünstlerin Landschaften, Blumen und Tiere auf Papier. Am Dienstag eröffnete ihre erste individuelle Ausstellung im Rahnen der Reihe „Kunst im Foyer“ in den Räumlichkeiten der Stadtwerke Düren an der Arnoldsweilerstraße.