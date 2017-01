Düren.

Glaubt man den Wettervoraussagen, gibt es am Sonntag, 29. Januar, viel Sonne und neun Grad. Für Noah Clemens und rund 2000 weitere Kinder würde damit ein großer Wunsch in Erfüllung gehen, schließlich zieht der Schüler an diesem Tag als Kinderprinz Noah I. mit vielen weiteren kleinen Jecken durch die Innenstadt.